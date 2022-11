"La dynamique des 3IA est positive" mais "notre avenir n’est pas encore déterminé, ce qui nous empêche un peu d’avancer", résume Isabelle Ryl, directrice de Prairie, dans un entretien à AEF info avec les trois autres directeurs d’instituts, lundi 14 novembre 2022. Les dirigeants d’Aniti à Toulouse, Prairie à Paris, MIAI à Grenoble et Côte d’Azur à Nice reviennent sur l’évaluation récente qui a confirmé leur statut jusqu’en décembre 2023, avec une augmentation budgétaire à la clé, mais sans avoir de garanties de l’État pour l’avenir. "Nous sommes en train de bâtir la version 2.0 dont la forme dépendra des décisions du gouvernement", abonde Eric Gaussier, directeur de MIAI Grenoble Alpes. Formation, relations avec les industriels, impact de la crise du Covid-19 et ancrage dans leurs écosystèmes respectifs, les 3IA font face à de nombreux défis et ne veulent pas "casser la dynamique".