François Alter, conseiller du PDG du Cnes, et Étienne Brière, directeur scientifique de la R&D d’EDF, ont engagé une coopération entre les deux établissements pour travailler conjointement sur la conception d’un habitat lunaire connecté, "sobre en énergie et en données, autonome et résilient dont les technologies pourront être adaptées à des environnements terrestres comme spatiaux", annoncent-ils, lundi 14 novembre 2022. Cette première étape de collaboration "acte la volonté forte des deux parties de coopérer sur leurs innovations en matière d’exploration spatiale et de pilotage des équipements énergétiques dans l’habitat connecté". À partir de 2023, l’ensemble des sujets de coopération potentielle entre la R&D d’EDF et le Cnes "sera étudié pour aller vers un élargissement de cette collaboration".