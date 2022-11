Agnès Pannier-Runacher ne pourra plus traiter les dossiers liés à Perenco

"La ministre de la Transition énergétique ne connaît pas des actes de toute nature relatifs au groupe Défense conseil international, au groupe EP2C et au groupe Perenco", établit le décret n° 2022-1431 publié au Journal officiel du mardi 15 novembre 2022. Signé par Agnès Pannier-Runacher elle-même et la Première ministre Élisabeth Borne, il est pris en réaction à une enquête publiée une semaine plus tôt par les médias d’investigation Disclose et Investigate Europe, démontrant les liens de la ministre en charge de l’énergie avec Perenco, société franco-britannique spécialisée dans le pétrole (lire sur AEF info). Défense conseil international est une société militaire privée, dont l’État est actionnaire à plus de 55 %. Le compagnon de la ministre y a été récemment embauché selon La Lettre de l’Expansion. EP2C est une société spécialiste du pétrole et du gaz.