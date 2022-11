Nightline France lance, le 14 novembre 2022, un "kit de vie", outil numérique pour aider les étudiants à prendre soin de leur santé mentale et de celle de leurs proches. Aidé à hauteur de 40 000 € par le ministère de la Santé, le dispositif est pensé comme un outil de prévention, complémentaire à une éventuelle thérapie, et offre un parcours personnalisé ponctué de questionnaires, de jeux et de fiches explicatives. L’association alerte sur la "dégradation de l’état de santé psychologique des étudiants" en lien, entre autres, avec un affaiblissement de leur "tissu relationnel".