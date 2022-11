Les DGS des universités de Nantes, Bordeaux, Clermont-Auvergne et Pau partagent leur expérience de contractualisation en interne des établissements qu’ils dirigent, lors d’un séminaire de l’association des DGS, organisé à Paris, le 10 novembre 2022. Pour Laurianne Schlaeppi (Nantes) et François Paquis (Clermont), ces contrats fondent l’unité stratégique de leurs EPE. Vincent Moreau (Bordeaux) les définit comme des "guichets intelligents" qui permettent aux composantes d’accéder à des "poches de financement". Ces contrats sont toutefois peu contraignants et relèvent de la "soft law", admet-il.