Le Cneser vote contre la répartition des moyens du budget 2023, pour l’enseignement supérieur et la recherche (52 voix contre, 8 pour, 3 abstentions et 4 NPPV), le 15 novembre 2022. Les organisations syndicales et étudiantes jugent le budget insuffisant et soulignent l’existence d’inégalités dans la répartition des moyens par établissement. Le Cneser a également adopté une motion en faveur d’un "modèle d’attribution des dotations d’établissement basé sur des critères nationaux clairs et publiquement débattus". France Universités salue "les efforts" du gouvernement mais s’inquiète que "la dépense moyenne par étudiant continue à baisser".