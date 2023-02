"Avant que Mines Paris ne devienne une des composantes de PSL, nous nous positionnions sur la prématuration des projets, puis nous avons eu un 'trou dans la raquette' que PSL est venue combler", explique Vincent Laflèche, directeur général de Mines Paris-PSL, dans une interview à AEF info. Ainsi, PSL a permis "d’accélérer la stratégie d’accompagnement à la création de start-up par les étudiants ou chercheurs", poursuit-il. En outre, Vincent Laflèche précise que l’école est "très intensive en termes de recherche", ce qui représente "un peu plus de 75 % de son activité". Il revient enfin sur la relation avec l’association Armines qui vise à "développer l’activité contractuelle" de l’université et des composantes de PSL et évoque les enjeux du futur campus de l’innovation Mines Paris-PSL à Versailles Satory, où déménageront certains des laboratoires de Mines Paris en 2024.