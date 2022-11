Voici une sélection d’actualités en RSE pour la semaine du 14 novembre 2022 :Un groupe de travail sur le numérique écoresponsable est lancéEY mesure la dynamique des marques responsables dans l’alimentation et l’hygiène95 % des entreprises françaises analysées par KPMG s’impliquent dans le reporting ESGOrpea lance une réflexion sur sa raison d’êtreNovelia (groupe Crédit mutuel Arkéa) lance le label "courtier responsable"La finance française est le plus gros financeur de l’expansion pétro-gazière en AfriqueMSCI étudie l’empreinte carbone des dix plus grands gestionnaires d’actifs au monde