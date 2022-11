Climat Faut-il déclarer qu’il n’est plus possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C ? (lemonde.fr). Plus de 1 000 scientifiques d’une cinquantaine de pays ont créé le malaise en affirmant qu’il n’est "plus acceptable d’affirmer publiquement" qu’une telle limitation soit "toujours envisageable". "2050, ouvrons les yeux" : revivez notre soirée spéciale sur le climat (bfmtv.com). BFMTV propose ce lundi soir une émission d’anticipation exceptionnelle....