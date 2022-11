L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2 % entre octobre 2021 et octobre 2022 (après 5,6 % en septembre et 5,9 % en août) et de 1 % sur un mois, selon les données publiées par l’Insee le 15 septembre 2022. Cette hausse tient à ce qu’après trois mois consécutifs de baisse, les prix de l’énergie augmentent (+5,8 % après -2,6 %) de même que ceux des produits pétroliers (+6,9 % après -7 %). Le prix global des loyers, de l’eau et de l’enlèvement des ordures ménagères a progressé pour sa part de 2,4 % sur un an.