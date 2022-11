Le taux de chômage au sens du BIT est "quasi stable" en s’établissant à 7,3 % au troisième trimestre 2022, indique l’Insee, mardi 15 novembre 2022. L’Institut note que "le taux d’emploi des 15-64 ans augmente de 0,3 point et atteint 68,3 %, [soit] 0,8 point au-dessus de son niveau du troisième trimestre 2021 et à son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure [1975]".