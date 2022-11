Le second cycle de concertation sur la réforme des retraites, consacré à l’équité et à la justice sociale, débute mardi 15 novembre 2022. À cette occasion, l’exécutif présente dans un court document ses pistes de réforme visant à revaloriser la retraite minimale et fermer les régimes spéciaux. Il ouvre aussi sans plus de précision à ce stade la réflexion sur les autres dispositifs de solidarité, comme les droits familiaux et conjugaux.