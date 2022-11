La région Bourgogne-Franche-Comté a présenté aux syndicats un plan de sobriété énergétique qui sera rediscuté le 17 novembre 2022. Ce plan prévoit d’amplifier le télétravail pour monter à 100 jours par an et envisage une extension à certains postes qui en sont exclus. Il prévoit également la fermeture de l’ensemble des bâtiments de la région pendant plus d’une semaine en août avec obligation de poser des jours ou, à défaut, de télétravailler. D’autres fermetures ponctuelles sont prévues qui vont entraîner, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, "un nomadisme bureaucratique" selon l’Unsa.