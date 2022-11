#LesCompétencesDAbord : c'est le nom donné par le gouvernement à sa nouvelle campagne de sensibilisation des employeurs au recrutement de salariés porteurs de handicaps. À l’occasion de la 26e édition de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui se déroule du 14 au 20 novembre 2022, et dans un contexte de tensions sur le marché de l’emploi, l’exécutif veut convaincre les entreprises d’embaucher des personnes handicapées. Jusqu’au 5 décembre, une campagne d’affichage en ville et de diffusion dans la presse quotidienne nationale, régionale et magazine, est mise en place. Les plateformes comme LinkedIn sont elles aussi concernées. À destination tant des petites et moyennes entreprises que des grands groupes, cette campagne invite les employeurs à partager le postulat que "le bon profil, c'est d'abord la compétence", et non par réflexe le CV et le niveau de diplôme.