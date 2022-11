Les trois partis de la coalition au pouvoir en Allemagne (SPD, Verts et FDP) ont annoncé vendredi 11 novembre 2022, en marge de la COP 27, leur décision de retirer leur pays du traité sur la charte de l’énergie, accusé de ralentir la transition énergétique malgré sa tentative récente de verdissement (lire sur AEF info). La plus grande puissance économique de l’UE rejoint ainsi la France, les Pays-Bas, la Slovénie et la Pologne (en plus de l’Italie, sortie en 2016). Le sujet sera à l’ordre du jour du Coreper (instance qui coordonne les positions des États membres) du 16 novembre. Plus les retraits seront nombreux, plus il sera facile de neutraliser la "clause de survie", qui prévoit que le mécanisme de protection des investissements déjà effectués, notamment dans les énergies fossiles, continue à s’appliquer pendant 20 ans après le retrait (soit au minimum jusqu’en 2043).