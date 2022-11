Voici les temps forts concernant la sécurité de la semaine du lundi 21 novembre 2022. Jusqu’au jeudi 24, l’Association des maires organise son congrès et plusieurs temps de discussions sur la sécurité, à Paris. Mardi, les députés votent solennellement sur le projet de Lopmi, examiné la semaine passée en première lecture. À partir de mercredi, la mission d’information sur la réforme de la PJ auditionne des représentants de la DCRFPN, de la DRCPN, de l’AHFPN, de la DACG et de l’ANPJ. Vendredi, les crédits "sécurités" et "justice" du PLF 2023 sont discutés en séance publique par les sénateurs.