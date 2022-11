Le parcours législatif du projet de loi "Marché du travail" touche à sa fin avec les examens en séance publique du compromis adopté par la CMP, les 15 et 17 novembre 2022 à l’Assemblée nationale et au Sénat. Soutenu par les élus LR, ce texte comporte de nombreuses dispositions afférentes à l’assurance chômage, notamment concernant les effets du refus d’un CDI par un titulaire d’un contrat court ou d’un abandon de poste. Ce projet de loi revient aussi sur les contrats courts multiremplacement, les CDI intérimaires, et les salariés électeurs ou éligibles lors des élections professionnelles.