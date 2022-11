Les badges numériques, complémentaires aux diplômes, apportent une "réflexivité" en changeant "le regard sur les compétences et la qualité de la formation, qui va bien au-delà de la compétence disciplinaire". C’est ce qu’indiquent à AEF info en novembre 2022 Elsa Jaubert, VP CFVU de l’Unicaen, et Carla Delépée, ingénieure pédagogique, alors que l’université vient de publier un guide sur les "open badges", en direction des enseignants. Pour elles, ces badges sont aussi des "facilitateurs" de rencontre entre employeurs, étudiants et enseignants en vue d’une meilleure insertion professionnelle.