La Bourgogne Franche-Comté finance un ticket mobilité pour ses agents et annonce une nouvelle campagne de recrutement

Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté vote le 29 mars 2019 la mise en place d’un ticket mobilité qui, d’un montant de 30 € par mois, bénéficiera à ses agents dépendant de la voiture. Cette aide ne concerne que ceux parcourant plus de 60 kilomètres par jour pour effectuer leur trajet domicile-travail. Par ailleurs, en réponse à la contestation sociale en interne, après avoir procédé à une revue de ses missions et de ses moyens, le conseil régional annonce l’ouverture de 38 postes. Trente sont des créations et huit des redéploiements après une réorganisation des services qui s’achève.