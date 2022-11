L’Assemblée nationale a commencé l’examen du projet de Lopmi, ce 14 novembre, adoptant à ce stade l’article 2 prévoyant l'augmentation de 15 Md€ des crédits de l'Intérieur d'ici 2027, et renvoyant le rapport annexé à un débat en fin de première lecture. Les groupes LFI, écologistes et communistes doivent voter contre le texte, les socialistes laissant planer un doute sur leur position. Gérald Darmanin a détaillé la ventilation des 8 500 postes par missions et évoqué la publication d’un décret sur le seuil de départ des circonscriptions de sécurité publique après les élections professionnelles.