La ministre de l'ESR aurait annoncé le prolongement durant au moins deux ans, du dispositif de repyramidage pour les enseignants-chercheurs, rapporte Sup'Recherche-Unsa, à l'issue du comité de suivi du protocole d'accord sur les carrières et les rémunérations, le 14 novembre 2022. Cela représente 1 200 repyramidages supplémentaires : 600 en 2026 et 600 en 2027. L'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles soient ou non signataires de l'accord, étaient réunies pour cette deuxième réunion, conformément à une décision du Conseil d’État d'avril 2021 (lire sur AEF info).