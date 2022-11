Les frais de mission occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ne peuvent donner lieu qu’à un remboursement forfaitaire. Le Conseil d’État annule le 10 novembre 2022 deux articles de l’arrêté du 26 juillet 2021 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, qui prévoyaient un remboursement des frais de déplacement calculés sur la base des frais réellement exposés par les agents concernés.