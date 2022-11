Renault : l’accord mettant en œuvre de nouvelles organisations du travail signé par trois syndicats

La direction de Renault et trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO) ont signé, le 10 juin 2021, le projet d’accord sur les nouveaux modes de travail en France (lire sur AEF info), indique le constructeur automobile le 18 juin. L’accord, qui révise un précédent texte datant de février 2019, permet aux salariés d’effectuer deux à trois jours de télétravail hebdomadaires et instaure la possibilité de télétravailler ponctuellement. Le texte accorde un libre choix du lieu d’exercice du télétravail, en France ou à l’étranger, adapte les rythmes de travail et prévoit un accompagnement des collaborateurs et managers. Différentes indemnités d’aide à l’installation et d’exercice du télétravail sont prévues en fonction des choix opérés par les salariés. La mise en œuvre de la nouvelle organisation et des aménagements des locaux correspondant débuteront en septembre 2021.