À partir du 1er janvier prochain, les contractuels Biatss de l’université de Bordeaux seront mieux payés : +16 % en début de grille et +10 % en fin de grille. Le nouveau régime de rémunérations, adopté en CA le 13 décembre 2022, octroie à tous une prime socle mensuelle, variable selon le profil de compétence et d’expérience (junior, confirmé, expert et senior). Un moyen, espère l’établissement, de rendre les postes plus attractifs alors qu’il se trouve de plus en plus en concurrence défavorable avec le rectorat pour recruter. Cette revalorisation coûtera à UBx entre 3 et 4 millions d’euros.