Alors que les fonds de roulement des universités ont globalement augmenté entre 2017 et 2021, passant en moyenne de 47 à 74 jours de fonctionnement, la situation est évidemment contrastée d’un établissement à l’autre. Parmi quelque 68 universités,Strasbourg et Toulouse-III les voient doubler (passant respectivement de 48 à 111 jours et de 19 à 51). Seules trois universités les voient baisser (Lyon-II, Amiens,Nouvelle-Calédonie). Dans un contexte où le MESR incite à puiser dans ces réserves pour faire face à l’inflation, retrouvez les ordres de grandeur pour chaque université.