C’est sous un format inhabituel que la Sogaris a choisi d’organiser, jeudi 10 novembre 2022, son "Campus 360" : avec Usbek & Rica, la foncière logistique a mis le e-commerce au centre d’un "Tribunal des générations futures". Procureur, avocat de la défense, greffier, témoins se sont exprimés sur cette activité, qui comparaissait pour trois chefs d’accusation : "destruction économique et sociale", "destruction environnementale", "destruction structurelle, congestion, confiscation foncière et étalement urbain". À l’issue, le jury a estimé à 65 % que non, le e-commerce ne détruit pas la ville.