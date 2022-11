Attentats du 13 novembre 2015 : le parquet national antiterroriste annonce la fin des investigations

Le parquet national antiterroriste annonce, dans un communiqué publié lundi 21 octobre 2019, la clôture des investigations sur les attentats du 13 novembre 2015 commis à Paris et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) (lire sur AEF info). Les magistrats instructeurs saisis de l'information judiciaire "ont communiqué le dossier d’instruction au parquet national antiterroriste à des fins de règlements". À l’issue de l’enquête, "quatorze personnes sont mises en examen dont onze placées en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire", précise le Pnat. "Six personnes sont par ailleurs visées par un mandat d’arrêt." Selon le communiqué, 1 740 personnes physiques et morales se sont constituées partie civile. Le parquet antiterroriste dispose désormais "d’un délai d’un mois pour adresser aux juges d’instruction ses réquisitions" et, selon toute vraisemblance, décider du renvoi vers la cour d’assises spéciale.