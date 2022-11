Jean-Marie Burguburu est reconduit président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme

Jean-Marie Burguburu est renouvelé à la présidence de la CNCDH , par un arrêté relatif à la composition de l’institution accréditée auprès des Nations unies, publié au JO du 13 novembre 2022. L’avocat souhaite "continuer à mieux faire connaître le rôle essentiel [que] joue [l’instance] pour rendre plus effectifs encore les droits humains en France" ces trois prochaines années. Lors de son premier mandat, entre février 2020 et avril 2022, la CNCDH a notamment appelé l’UE à adopter une directive sur le devoir de vigilance "plus ambitieuse" que la version de la Commission européenne (lire sur AEF info) et la France à s’impliquer de manière plus substantielle dans les négociations relatives au traité de l’ONU sur les droits humains. Elle s’est également opposée à plusieurs dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République, dont celle obligeant les associations demandant une subvention à signer un "contrat d’engagement républicain".