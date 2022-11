Les bacheliers de 2014 sont bien plus enclins à poursuivre leurs études après un premier diplôme que ceux de 2008, et encore plus si "le niveau de diplôme est bas". Voici ce qu’explique une note d’information du Sies parue le 8 novembre 2022. Ainsi, les bacheliers 2014 ont obtenu un diplôme un peu plus fréquemment (80 %) que les bacheliers 2008 (78 %) au bout de six ans. En revanche, "la part d’étudiants ayant validé totalement leur 1re année d’études un an après leur baccalauréat est plus faible parmi les bacheliers 2014 (60 %) que pour les bacheliers 2008 (68 %)".