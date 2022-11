Visites d’entreprise, présentation des métiers… Les organisations patronales de l’industrie agroalimentaire fédérées au sein de l’Ania et des Aria, ainsi que l’Apecita (Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire) se mobilisent avec Pôle emploi et l’Apec pour une deuxième édition de la semaine de l’emploi dans le secteur. Elle se tient du 14 au 18 novembre. Avec cette opération, les employeurs entendent convaincre de l’attractivité de leurs métiers au sein de 17 000 établissements qui comptent aujourd’hui 450 000 salariés. Les 550 événements et animations prévus se dérouleront aux mêmes dates que la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.