Une feuille de route pour mettre la ville du quart d’heure en pratique

L’EIT Urban mobility, co-organisateur du salon Tomorrow.Mobility, qui se déroule en parallèle du congrès mondial Smart city à Barcelone, présente mercredi 16 novembre 2022 les résultats de son étude sur la ville du quart d’heure. Le document, en analysant les exemples concrets de villes comme Madrid, Milan, Munich, Gand et Amsterdam, propose une "feuille de route" pour mettre en pratique ce concept, développé et popularisé par Carlos Moreno. Les auteurs invitent notamment à installer des outils de mesure et de suivi, mais surtout à penser la ville pour tous.