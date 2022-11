391 attaques à l’encontre des établissements d’enseignement supérieur dans 65 pays et régions du monde ont eu lieu entre septembre 2021 et août 2022. C’est ce qu’annonce le rapport Free to Think 2022 de l’association Scholars at risk. Depuis 2011, le respect de la liberté académique se détériore dans 19 pays et territoires. Cette année, le rapport alerte sur des "baisses significatives" en Inde, au Nicaragua, en Russie, en Turquie et aux États-Unis. Il dresse un état des lieux et émet des recommandations en analysant six catégories d’attaques à l’encontre du corps enseignant et des étudiants.