Créée dans le cadre de la stratégie de décarbonation de la vallée de la Seine, la Société d’économie mixte "Axe Seine Énergies renouvelables" a réuni mercredi 9 novembre 2022 son assemblée constitutive et son premier conseil d’administration à Rouen. Elle vise à intervenir, directement ou par le biais de filiales et de participations, dans le développement, la gestion, la distribution, le stockage et la livraison d’énergies renouvelables sur le territoire de l’axe Seine. Avec l’objectif de financer "45 projets d’ampleur territoriale d’ici à 2050".