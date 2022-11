Alors qu’elle devait se clore le 18 novembre 2022, la période d’inscription aux concours de personnels de l’Éducation nationale est prolongée jusqu’au 2 décembre 2022 afin de "permettre à un maximum de candidats de s’inscrire", annonce le MENJ le 10 novembre. Les concours concernés sont ceux :des enseignants du 1er degré et du 2nd degré, des personnels d’éducation, des PsyENdes personnels d’encadrementdes personnels de la jeunesse et des sportsdes personnels administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques.Le MEN précise que les inscriptions aux examens professionnels d’avancement de grade de la filière administrative et de la filière des bibliothèques sont également concernées. Plus globalement, pour répondre à la crise d’attractivité, le MEN réfléchit, outre l’amélioration du salaire des enseignants, à des évolutions concernant leur recrutement (lire sur AEF info).