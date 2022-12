Le réseau des Dirigeants responsables de l’Ouest a lancé fin 2019 un chantier consacré aux "horaires et mobilité des personnes et des biens". Trois ans après, les co-animateurs de ce chantier, Laurence Bachelier, chargée de mission RSE chez EDF, et Samuel Landier, coordinateur RSE et diversité à la CNIEG, dressent un bilan de leurs actions pour AEF info. Partages d’expériences, organisation de défis mobilité, mise en place de plans mobilité : les initiatives sont diverses. "En tant qu’entreprise, on peut faire pas mal de choses", estime Laurence Bachelier. "Mais c’est compliqué de changer les habitudes. La mobilité, c’est beaucoup d’humain, d’individuel." Les pistes qu’ils évoquent pourraient faire écho aux réflexions du groupe de travail "Entreprises et organisation du travail", mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, lancé fin juin 2022.