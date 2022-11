"Malgré la pandémie de Covid-19 et la diminution récurrente du nombre de candidats [...], les concours ont pu se tenir ces dernières années dans les meilleures conditions possibles et ont permis chaque année à plus de 7 500 candidats issus des CPGE d’intégrer les meilleures écoles françaises de management", écrit la Banque commune d’épreuves (BCE), dans un communiqué de presse le 10 novembre 2022. Elle met également en avant ses mesure de lutte contre la fraude, avec une évolution du dispositif pour 2023.