Examiné au sénat en première lecture, le PLFSS 2023 suscite actuellement l’inquiétude de nombreux acteurs du secteur optique et auditif. En cause, l’article 31 du projet de loi prévoyant une régulation renforcée des tarifs des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR - un périmètre intégrant les lunettes et les aides auditives. Pour l’occasion, réseaux de soins et syndicats de professionnels se retrouvent pour alerter sur une possible remise en cause des équilibres trouvés à l’issue de la réforme du 100 % santé. Plusieurs amendements de limitation de l’article 31 ont été déposés.