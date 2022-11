Deux ans après le début de la crise du Covid, les Français sont-ils satisfaits du service public ? Quelle image se font-ils de la dématérialisation ? Dans son baromètre publié le 10 novembre 2022, Webhelp s’interroge sur la performance des services publics. Pour les sondés, la dématérialisation permet au service public d’être plus innovant, plus réactif et disponible. Mais paradoxalement, le service public en devient moins accessible et moins attentif aux besoins des usagers. Une partie d’entre eux est prête à mettre les moyens pour l’améliorer.