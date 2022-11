Léa Boudet a annoncé début novembre 2022 sur son profil LinkedIn avoir rejoint le secrétariat général à la planification écologique, comme directrice de programme du financement des transitions écologique et énergétique, au sein du pôle "ambition". Elle était depuis octobre 2020 cheffe du bureau du développement durable à la direction du Budget du ministère de l’Économie et des Finances. Diplômée de Sciences Po d’un master en administration publique (2016), de HEC Paris (2016) et de la London School of Economics (2013), elle est aussi passée par Accenture (2014), l’IGF (2015) ainsi que le bureau des recettes (2017-2019) et le bureau des lois de finances (2019-2020) de la direction du budget de Bercy. Dirigé par Antoine Pellion, le SGPE devrait comprendre une quinzaine de membres, dont une dizaine a déjà été recrutée (lire sur AEF info).