Grégory-Hugues Frély a conscience qu'"une réforme ne peut pas être mise en œuvre sans l'adhésion de celles et ceux qui en sont les principaux acteurs". Le chef du projet réorganisation de la police nationale à la DGPN l'assure devant la mission d’information de l'Assemblée sur la réforme de la police en cours d’élaboration, jeudi 10 novembre 2022. L’inspecteur général nuance le calendrier présenté dans sa récente interview au Télégramme, et détaille l'accompagnement qui sera réalisé auprès des personnels en termes de formation et de communication, reconnaissant que ce volet a été insuffisant.