"Avons-nous besoin d'un nouveau programme nucléaire ?" C'est à cette question qu'étaient invités à répondre les participants au débat public organisé par la Commission nationale du débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet d'EPR de Penly, mardi 8 novembre 2022 à Paris. Qui sont les participants ? Pourquoi se rendent-ils à un tel débat ? AEF info a assisté, depuis la table numéro 9, à des échanges polis, nourris mais marqués par des positions tranchées. Ils posent en creux des questions d'avenir : celle de l'évolution de nos consommations d'énergie et de nos modes de vie et achoppent sur la question, irrésolue, des déchets radioactifs.