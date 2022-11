L’UCMSF, à laquelle est affilié le SNAMSPEN/Sgen-CFDT, demande, dans un communiqué de presse du 8 novembre 2022, "un plan d’urgence pour les services de santé publique, services de promotion de la santé", dont la santé scolaire. Il devra "rétablir l’attractivité professionnelle et financière pour la médecine de prévention et de santé publique", via notamment la "transposition immédiate des dispositions du Ségur accordées à l’hôpital, la revalorisation des carrières et l’attribution du CTI". Le MEN travaille sur un rapport relatif à "l’avenir de la médecine scolaire" qui sera publié en 2023.