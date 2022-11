L’Assemblée nationale a adopté le second projet de loi de finances rectificative pour 2022 en séance publique en première lecture le 8 novembre 2022. Les députés, que ce soit en commission des Finances ou en séance publique, n’ont pas modifié le relèvement de 907 emplois à temps plein prévu en faveur de quatre ministères (dont 691 ETPT pour la Justice, 133 pour les Solidarités, 50 pour l’Europe et les Affaires étrangères et 53 pour les services du Premier ministre). Le total des autorisations d’emplois pour 2022 est ainsi porté à 1 931 392 ETPT (hors budgets annexes). Ce PLFR augmente également le plafond des opérateurs de l’État en le portant de 406 054 ETPT à 406 228 ETPT (soit 174 ETPT en plus pour l’Ademe, l’Offi, l’Apij, les ARS et l’Antai). Par ailleurs, la mission Transformation et Fonction publiques reçoit 40 M€ de crédits supplémentaires pour la rénovation thermique des bâtiments.