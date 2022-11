Thierry Déau a envoyé, ce jeudi 10 novembre, un courrier aux membres de Finance for tomorrow, pour leur annoncer sa démission de la présidence. Alors qu’il était annoncé au conseil d’administration du futur Institut de la finance durable (lire sur AEF info), il annonce également qu’il ne rejoindra pas cette instance. "J’ai décidé de ne pas siéger au conseil de l’IFD, et me consacrer à mon action sur le terrain", écrit-il dans la lettre qu’AEF info a pu consulter. Riche en remerciements, ce courrier met en garde contre une approche trop restrictive : "N’oublions pas que la transition écologique ce n’est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, et que la planète et ses habitants ont besoin d’arbres, de terres agricoles, d’institutions résilientes et d’air pur […]. Cela doit se refléter dans les principes de la finance durable, même si cela rend les sujets plus complexes à appréhender."