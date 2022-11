La circulaire du 9 novembre 2022, adressée par Pap Ndiaye aux rectorats, doit accompagner les chefs d’établissement dans leur gestion des atteintes à la laïcité. Elle propose une sanction "systématique et graduée" des élèves portant atteinte à la laïcité en cas d’échec du dialogue, et renforce la protection et le soutien "sans faille et immédiat" aux personnels menacés ou mis en cause. Les rectorats doivent "appuyer les chefs d’établissement", dont la formation est renforcée. En outre, un bilan portant sur octobre montre une hausse des signalements, que Pap Ndiaye tente d’expliquer.