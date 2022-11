Les députés européens ont adopté, jeudi 10 novembre 2022, par 577 voix pour, 6 contre et 31 abstentions, la directive dite "NIS 2" qui harmonise et fixe des exigences de cybersécurité "plus strictes" pour certaines entreprises, administrations et infrastructures (lire sur AEF info). En plus de réviser les obligations prévues par la première directive NIS en 2016, ce nouveau texte étend le champ des secteurs concernés aux administrations publiques, aux services postaux, à la gestion des déchets, au spatial, à l’alimentation, aux fournisseurs numériques ou encore à la fabrication de produits chimiques et de dispositifs médicaux. Environ 160 000 entités seraient visées par le texte, selon le Parlement. Le Conseil de l’UE doit encore adopter formellement cette directive avant qu’elle ne soit publiée au Journal officiel de l’UE puis transposée par chaque État membre.