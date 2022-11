Le SNTRS-CGT dénonce un "budget pitoyable imposé dans un contexte très tendu" dans son analyse du budget de la Mires, le 10 novembre 2022. Il pointe que, "pour 2022, l’augmentation du point d’indice de 3,5 % n’est pas compensée financièrement pour les établissements" et dénonce le manque de "565 M€ sur 2022 et 2023" pour couvrir la facture énergétique. En raison de l’inflation, il réévalue les besoins de la recherche publique à 13 Md€ supplémentaires sur 4 ans et estime que "l’argent nécessaire existe", à condition "d’imposer les grandes entreprises" et d’en finir avec les "cadeaux fiscaux".