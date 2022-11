La commission de l’éducation de l’Assemblée nationale a lancé le 9 novembre 2022 une "mission flash" sur l’éducation critique aux médias. L’objectif est d'"étudier les dispositifs d’éducation critique aux médias proposés aux Français, aux plus jeunes d’entre eux en particulier". Les travaux examineront les questions suivantes : "comment développer l’esprit critique face aux médias traditionnels et sur les réseaux sociaux ?" et "comment cette politique publique contribue-t-elle à la formation de la jeunesse à la citoyenneté ?". Les rapporteurs, Philippe Ballard (RN, Oise) et Violette Spillebout (Renaissance, Nord), auditionneront des acteurs institutionnels de l’EMI, des associations, des médias et des représentants du secteur culturel et des réseaux sociaux. Les conclusions des rapporteurs alimenteront les états généraux du droit à l’information, prévus fin novembre.