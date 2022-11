Pour une majorité de jeunes Franciliens, "le bureau reste le lieu le plus efficace pour travailler" (Paris Workplace)

"La vie sociale avec les collègues" est la principale motivation des jeunes salariés pour retourner sur leur lieu de travail (49%), selon une étude réalisée par Paris Workplace, dont les résultats sont publiés jeudi 21 octobre 2021. En effet, les moins de 35 ans ont souffert, plus que leurs aînés, d'isolement pendant la crise sanitaire: un tiers d'entre eux disent encore se sentir souvent isolés. Au-delà, ces jeunes salariés d'Île-de-France estiment que "le bureau reste le lieu le plus efficace pour travailler": six sur dix se disent ainsi plus performants au bureau que chez eux.