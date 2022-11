50 000 entreprises devront bientôt publier des informations plus détaillées sur l’impact environnemental, social et sur les droits humains des entreprises. La directive relative au reporting de durabilité, dite CSRD, a été adoptée en plénière du Parlement européen, jeudi 10 novembre 2022. Elle s'appliquera aux entreprises de plus de 500 salariés en 2025 et s'étendra un an plus tard à celles de plus de 250 salariés.